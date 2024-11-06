Z-пропаганда начала готовить россиян к проблемам в отношениях с Трампом 6.11.2024, 17:54

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В России заговорили о масштабной помощи США Украине.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США российская пропаганда, ранее убеждавшая россиян, что республиканец на посту главы государства якобы может быть выгоден России, неожиданно сменила тон, найдя массу минусов от его возвращения в Белый дом. На это обратил внимание канал «Можем объяснить».

Так, например, пропагандист Евгений Попов выразил в своем телеграм-канале опасения, что Трамп еще до января может предложить России «заведомо невыгодную сделку по Украине». Если Москва откажется, республиканец «в свойственной ему манере» объявит о «небывалом по размеру пакете помощи» Киеву и снимет все ограничения на использование поставляемых США ракет, беспокоится Попов.

Первый срок Трампа не принес России ничего хорошего, заявили в эфире «Первого канала». Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в программе «Время покажет» отметил: «Цинизм в политике США будет только усиливаться». Другие Z-эксперты на фоне кадров сентябрьской встречи Трампа с Зеленским выразили тревогу по поводу возможной эскалации войны в Украине после прихода республиканца к власти, подчеркивая его «излишнюю эмоциональность».

Депутат Госдумы Андрей Исаев в эфире «России 1» отметил, что ни Трамп, ни Харрис не являются друзьями Москвы. С ним согласился корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов, заявив: «Мы не питаем никаких иллюзий по поводу политики США — (в прошлый срок президентства Трампа) были и санкции, и многое другое».

На «России 24» выразили обеспокоенность, что администрация Джо Байдена до января может «протащить» план о предоставлении Киеву новых траншей военной помощи. Например, предоставить дальнобойные авиабомбы и дальнобойные ракеты или «повысить статус Украины по членству в НАТО», говорят пропагандисты, даже несмотря на то, что Республиканская партия взяла полный контроль над обеими палатами Конгресса.

Критика и сомнения в отношении победы Трампа звучат не только на пропагандистских каналах, но и от официальных лиц. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что США после возвращения Трампа в Овальный кабинет могут «пересмотреть свой подход к войне в Украине» и, возможно, содействовать ее завершению. В то же время Песков выразил сомнения относительно того, будет ли это сделано, и напомнил, что США являются «недружественной» для России страной.

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