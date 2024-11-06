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Во главе НАТО политик, которого называют «заклинателем Трампа»

  • 6.11.2024, 18:55
  • 4,190
Во главе НАТО политик, которого называют «заклинателем Трампа»
МАРК РУТЭ

С какими вызовами столкнется Марк Рютте.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Польский телеканал TVN24 напоминает, что НАТО возглавляет нидерландский политик Марк Рютте, которого называют «заклинателем Трампа».

Известный своими навыками общения, Рютте — бывший менеджер по персоналу, ставший политиком, — показал, что может справляться со сложными ситуациями, и после почти 14 лет управления правительством Нидерландов у него есть обширная сеть контактов, на которую он может положиться, писал Bloomberg.

«Он знает ЕС и всех его лидеров наизусть. И он имел дело с Трампом», — сказала Камиль Гранд, аналитик Европейского совета по международным отношениям и бывший высокопоставленный чиновник НАТО. «В политическом плане он сразу же возьмется за дело».

Его репутация человека, способного справляться с Трампом, может оказаться особенно ценной. Перед первой встречей с тогдашним президентом США в 2018 году Рютте был полон решимости построить с ним отношения, но при этом отстаивать свою позицию, поэтому он практиковал рукопожатие и изучал привычки Трампа ставить людей в затруднительное положение, источника, знакомого с этим вопросом.

Бывший голландский лидер впоследствии, по-видимому, сохранил хорошие рабочие отношения с Трампом, в отличие от многих других европейских лидеров. Секрет был в тщательном планировании и подготовке, сказали люди, близкие к этому вопросу.

Одна встреча выделяется. Во время напряженного саммита в 2018 году, когда Трамп пригрозил выйти из НАТО, если европейские страны не увеличат военные расходы, Рютте удалось разрядить напряженность, заявив, что европейские союзники действительно активизировались и это из-за Трампа. Хотя реальность была в лучшем случае спорной, гамбит изменил настроение и позволил президенту США уйти победителем.

С тех пор Рютте не отказывался от этой линии, заявив в интервью Bloomberg TV в январе, что Трамп был прав, жалуясь на дефицит расходов на оборону в Европе. Когда его спросили о возможном втором сроке Трампа, он добавил, что «мы должны танцевать с теми, кто на танцполе».

Аналогичную позицию он занял на Мюнхенской конференции по безопасности в начале этого года, призвав европейцев «перестать ныть и жаловаться» по поводу возвращения Трампа.

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