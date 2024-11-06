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Более половины жителей Пуэрто-Рико выступили за вступление в США

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  • 6.11.2024, 19:25
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Более половины жителей Пуэрто-Рико выступили за вступление в США

Жители острова имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах.

Более половины жителей Пуэрто-Рико выступили за вступление в США в качестве штата на референдуме о статусе острова, пишет местная газета El Nuevo Día. За это проголосовали 56,82% пуэрториканцев после обработки

91,35% голосов.

30,85% высказались за независимость, еще 12,33% — за сохранение текущего статуса.

Пуэрто-Рико — неинкорпорированная территория США в Карибском море с 1898 года. Жители острова имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах. Однако пуэрториканская диаспора в США имеет право голоса. На острове несколько раз проходили референдумы о статусе, на которых жители голосовали за то, чтобы Пуэрто-Рико стал 51-м штатом США.

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