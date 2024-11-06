В Испании нашли крупнейшую партию кокаина в бананах 6.11.2024, 19:37

13 т наркотика было обнаружено в контейнере из Эквадора.

Полиция и таможня Испании конфисковали 13 т кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту города Альхесирас, пишет El Mundo.

Это крупнейшая партия наркотика, обнаруженная в Испании, после того, как в том же порту было перехвачено около 9,5 т летом 2023 года.

Груз предназначался компании из провинции Аликанте. В течение многих лет она получала большое количество фруктов из стран Южной Америки, но в итоге была ликвидирована. На данный момент один подозреваемый задержан в Толедо.

El País в октябре со ссылкой на источники писала об обнаружении в Альхесирасе 13 т кокаина, спрятанного в контейнере с бананами. Груз прибыл из Эквадора, получателем была компания, базирующаяся в муниципалитете Кампельо провинции Аликанте. Один человек был арестован, под следствием находятся еще несколько, сообщала газета.

Партию наркотика нашли в середине октября. Позднее у компании в Аликанте прошли обыски.

В августе прошлого года в Альхесирасе были изъяты 9,5 т кокаина. Он был замаскирован под партию бананов и спрятан в 1080 ящиках. Следователи тогда выследили по меньшей мере 30 европейских компаний, связанных с этим грузом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com