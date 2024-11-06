закрыть
6 ноября 2024, среда, 20:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Испании нашли крупнейшую партию кокаина в бананах

  • 6.11.2024, 19:37
В Испании нашли крупнейшую партию кокаина в бананах

13 т наркотика было обнаружено в контейнере из Эквадора.

Полиция и таможня Испании конфисковали 13 т кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту города Альхесирас, пишет El Mundo.

Это крупнейшая партия наркотика, обнаруженная в Испании, после того, как в том же порту было перехвачено около 9,5 т летом 2023 года.

Груз предназначался компании из провинции Аликанте. В течение многих лет она получала большое количество фруктов из стран Южной Америки, но в итоге была ликвидирована. На данный момент один подозреваемый задержан в Толедо.

El País в октябре со ссылкой на источники писала об обнаружении в Альхесирасе 13 т кокаина, спрятанного в контейнере с бананами. Груз прибыл из Эквадора, получателем была компания, базирующаяся в муниципалитете Кампельо провинции Аликанте. Один человек был арестован, под следствием находятся еще несколько, сообщала газета.

Партию наркотика нашли в середине октября. Позднее у компании в Аликанте прошли обыски.

В августе прошлого года в Альхесирасе были изъяты 9,5 т кокаина. Он был замаскирован под партию бананов и спрятан в 1080 ящиках. Следователи тогда выследили по меньшей мере 30 европейских компаний, связанных с этим грузом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский