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Макрон поговорил с Трампом

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  • 6.11.2024, 21:17
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Макрон поговорил с Трампом
Эммануэль Макрон

Президенты подтвердили свое желание «работать ради стабильности» в мире.

Президент Франции Эммануэль Макрон и победивший на выборах президента США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили свое желание «работать ради возвращения мира и стабильности» в мире. Об этом сообщают Le Figaro и AP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Макрон, как отмечает AP, «выразил свою точку зрения о важности для США считаться с ЕС». Также оба лидера пообщались по вопросам Украине и Ближнему Востоку. Макрон провел «очень хорошую дискуссию» Трампом, подчеркнули в Елисейском дворце.

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