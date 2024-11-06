Зеленский: США и мир выиграют, если принципом Трампа будет «мир через силу»
- 6.11.2024, 23:15
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Президент Украины прокомментировал победу Трампа на выборах.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 ноября, заявил, что если принципом Дональда Трампа на посту президента США будет «мир благодаря силе», Америка и весь мир от этого выиграют.
«Вообще для нас в Украине, во всей Европе чрезвычайно важно было все время слышать слова тогда еще 45-го Президента Соединенных Штатов о мире через силу — peace through strength. И когда это будет принципом политики 47-го Президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют», — сказал украинский президент в вечернем обращении, опубликованном в Telegram.
Зеленский также добавил, что в этом году разговаривал с Трампом в июле, а также лично встречался в сентябре в Нью-Йорке. По его словам, это были «хорошие разговоры».
«На уровне команд имеем взаимодействие. Как и всегда, бесспорно ценим двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. По всем пунктам Плана победы мы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне — в Конгрессе и в Белом доме. И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны мы имеем потенциал для более крепкого сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир более успешными», — отметил Зеленский.
Ранее Зеленский в телефонном разговоре поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США.
«Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах!», — написал он, вспомнив встречу с республиканцем в сентябре, во время которой лидеры детально обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, план победы и пути прекращения российской агрессии.