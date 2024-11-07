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Андрей Санников: У Лукашенко нет шансов при Трампе

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  • 7.11.2024, 8:33
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Андрей Санников: У Лукашенко нет шансов при Трампе

До мелюзги новый президент США не будет снисходить.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах в США. Что гарантировало ему успех в противостоянии с демократкой Камалой Харрис? Почему «встряска» от Трампа будет лучше установившегося «застоя»? Чего ждать Украине и Беларуси от 47-го президента США?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым:

— Результат был предсказуем. Трамп хорошо известен американцам. Он работал с той аудиторией, которая осталась ему верна, а также отвоевывал области, где левая повестка провалилась, такие как миграция, политкорректность и т.п.. Харрис же не предложила никакой новой повестки. Она больше критиковала Трампа и ассоциировалась с двумя президентами — поздним Байденом и Обамой. От Байдена не удалось отстроиться, а на последнем этапе в ее кампании появился Обама, и все окончательно испортил. Это президент, который не внушает доверия ни на международной арене, ни внутри страны. Возможно, внутри страны Обама что-то пытался делать, в частности в области здравоохранения, но его действия на международной арене были просто преступными и привели к гибели многих людей, в частности в Сирии.

— Вокруг прихода Трампа к власти есть много апокалиптических сценариев. Разделяете ли вы их?

— Нет, не разделяю. Американская система несовершенна, но доказала способность саморегулироваться. Не думаю, что будут попытки создать в США диктатуру, о чем люди несведущие говорят в своих апокалиптических сценариях. Да, наверное, будет сложно, будут трения между партиями и внутри партий. Нужно учитывать, что сегодня очень благоприятная ситуация для президента Трампа, потому что полностью и Конгресс, и Сенат, и президент находятся в руках республиканцев, но она не очень подходит для политического развития внутри страны. Ответственность, которая лежит на республиканцах, возрастает. Через четыре года в США будет уже новый президент. И это будет уже не Трамп. Ему не удастся снять ограничения по срокам.

— Есть много опасений и относительно внешней политики США.

— В последние два года, как представляется, в США усилилась линия советника по национальной безопасности Джейка Салливана, которая отличается компромиссами, попытками найти половинчатые решения. Он предлагал сценарии замораживания войны в Украине. Это очень слабая политика и слабые варианты решений.

Сегодня Трамп всколыхнул политический ландшафт и заставил как мировую элиту, так и европейцев принимать более ответственные решения. Заставил посмотреть, что наделали своей политикой демократы. При всей непредсказуемости Трампа, его появление полезно и для США, и для мира в целом.

Видны его преференции и понятно, с кем из диктаторов и изгоев Трамп будет контачить. Не думаю, что Путин будет его большим другом, Китай — возможно.

Что касается Украины, то застой, который образовался в ее отношении, полезно встряхнуть, чтобы появились новые направления для деятельности и новые подходы . Как в мировом масштабе, так и на внутреннем американском поле.

— Трампа считают изоляционистом. Готова ли Европа к тому, что ей придется брать на себя большую ответственность в мировой политике?

— Восточная Европа проявит себя более серьезным игроком, это ощущается и в Польше. Ведь опасность со стороны России большая. Нельзя позволять этому сумасшедшему агрессору Путину добиваться хоть каких-то успехов, поэтому Европа должна будет взять на себя более серьезные обязательства и следовать целям, которые она себе поставила — обуздать агрессию и лишить Россию возможности предпринимать подобные действия по отношению кого бы то ни было в будущем.

— Главные опасения касательно Трампа связаны с Украиной. Может ли он волюнтаристским способом протащить какой-то «мирный план», который заморозит войну?

— Я верю в американскую систему сдержек и противовесов. Она существует и она действует. Да, есть опасения, есть реальные страхи, связанные с тем, что было в первый срок Трампа. Но система сдержек и противовесов работает, и она не может позволить США проиграть в Украине. Что это за великая страна, которая проиграет диктатору, находящемуся внизу таблицы мировых экономик по ВВП? Америка заангажирована в украинском вопросе, ведь это неприкрытая агрессия со стороны России, которая полностью опрокинула систему безопасности и все договоры, которые связывали и ядерные страны, и страны НАТО и Варшавского договора, соглашения по ограничению вооружений и их использованию. Агрессия, которая преследует цель переформатировать мироустройство в угоду полуграмотному гэбисту Путину.

Да, наверное, будут резкие заявления и попытки нестандартно подойти к вопросу. Но, думаю, Трамп хочет быть победителем. Это его главное качество. Трампу нужно показать, что он — мачо, и может идти поперек всех, но если не будет результата — он с легкостью все откручивает назад. Мы видели это во время первого срока. Думаю, второй срок будет более спокойным. Во-первых, это уже, как ни парадоксально, уходящий президент, хоть и не вступивший еще в должность. По Конституции США второй срок — последний. И для американского политика ситуация легче. Ведь бывает так, что с середины срока и партия, и сам президент начинают работать на свое переизбрание. В случае с Трампом этого не будет. Но вот работа на результат, на политическое наследие будет обязательно.

Президентство будет непростым, ведь сам Трамп — сложный человек, способный на то, что можно назвать «выходками», но не всегда это плохо. Ведь последние полтора года правления Байдена — ничем не примечательны. Это сумрачное время, которое оживила Камала Харрис и сам Байден, когда отказался баллотироваться на новый срок, но не было серьезных месседжей. Была критика Трампа, но победа из этого не вырастает.

— А кто будет противовесом Трампу? Ведь республиканцы теперь контролируют и Конгресс, и Сенат.

— Но Конгресс ведь остается двухпартийным. И нижняя палата, и Сенат. Это сложный механизм. У сенаторов — огромный штат, до ста человек иногда. Чтобы принять нужный закон для штата, из которого избирался сенатор, нужно идти на компромисс по другим вопросам, в том числе — по внешней политике. Эти механизмы работают. Они достаточно сложные, но мы видим на поверхности лишь результат огромной работы, во-первых, достаточно опытного персонала, во-вторых — переговоров с разными группами интересов.

То, что контроль перешел к республиканцам, должно заставить задуматься демократов, ведь они все провалили. Левая повестка уже никого не может устроить. И этот провал, я считаю, начался со времен Обамы.

— Будут ли США занимать такую же принципиальную политику по отношению к режиму Лукашенко?

— Думаю, да. Стоит вспомнить, что Трамп продлил санкции против режима Лукашенко, когда был президентом. Трамп — президент самой могущественной страны мира, он может разговаривать с Си Цзиньпином, Путиным, но для мелюзги, которой для США является Лукашенко, он не будет снисходить. Режиму не на что надеяться. Другое дело, что могут активизироваться разные пройдохи, которые подползут к Трампу. Но мы это тоже проходили. На диктатурах мошенники могут временно подзаработать, но это обязательно выйдет им боком.

Пока я не вижу никаких шансов у режима Лукашенко при администрации Трампа. Тем более пагубное для нас, белорусов, долголетие этого режима сделало его понятным, как мешок сгнившей картошки. Ничего хорошего, ни с точки зрения американских интересов, ни с точки зрения Трампа, от этого режима не ожидается.

Вокруг президента Трампа может сложиться неплохая группа исполнителей. Некоторых из них я знаю. Недавно я вернулся из Вашингтона, где с интересом поговорил с политиками о том, чего ожидать от смены власти. Мне кажется, что эти люди, которые предположительно составят костяк администрации Белого дома, внушают доверие.

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