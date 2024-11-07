Зеленский: Есть первые договоренности с Трампом

Зеленский: Есть первые договоренности с Трампом5
- 7.11.2024, 8:57
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Президент Украины провел телефонные переговоры с избранным главой Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины в соцсети Х (бывший Twitter).
«Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу», - сообщил президент.
Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и «развивать наше сотрудничество» между странами.
«Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира», - добавил глава украинского государства.
Зеленский еще утром 6 ноября поздравил Трампа с победой на выборах, опубликовав пост в соцсети Х. В своем посте президент Украины подчеркнул, что ценит приверженность республиканца к подходу «мир через силу», который «может реально приблизить справедливый мир в Украине».