Зеленский: Есть первые договоренности с Трампом 5 7.11.2024, 8:57

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Президент Украины провел телефонные переговоры с избранным главой Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины в соцсети Х (бывший Twitter).

«Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу», - сообщил президент.

Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и «развивать наше сотрудничество» между странами.

«Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира», - добавил глава украинского государства.

Зеленский еще утром 6 ноября поздравил Трампа с победой на выборах, опубликовав пост в соцсети Х. В своем посте президент Украины подчеркнул, что ценит приверженность республиканца к подходу «мир через силу», который «может реально приблизить справедливый мир в Украине».

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