Экс-генсек НАТО: «Непредсказуемый» Трамп может стать ключом к миру в Украине

Экс-генсек НАТО: «Непредсказуемый» Трамп может стать ключом к миру в Украине3
- 7.11.2024, 10:06
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На невыгодных для Кремля условиях.
«Непредсказуемость» Дональда Трампа может стать ключом к достижению мира в Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Politico.
По мнению Расмуссена, другой подход, который может сработать, - это апелляция к эго Трампа. «Мы могли бы использовать сочетание непредсказуемости Трампа с его желанием быть победителем и сделать это сильной формулой для продвижения мирного процесса в Украине», - заявил Расмуссен.
Он добавил, что Трамп должен «сказать Путину прекратить войну».
Несмотря на положительные высказывания Трампа в адрес Путина, российский диктатор не поздравил его с победой на выборах, поскольку отношения между Москвой и Вашингтоном остаются напряженными.
Расмуссен признал риск, что Трамп может свернуть военную помощь Украине, но выразил сомнение, что тот заставит украинцев принять несправедливое мирное соглашение: «Я не думаю, что он хотел бы, чтобы его изображали неудачником».