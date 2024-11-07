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Экс-генсек НАТО: «Непредсказуемый» Трамп может стать ключом к миру в Украине

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  • 7.11.2024, 10:06
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Экс-генсек НАТО: «Непредсказуемый» Трамп может стать ключом к миру в Украине

На невыгодных для Кремля условиях.

«Непредсказуемость» Дональда Трампа может стать ключом к достижению мира в Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Politico.

По мнению Расмуссена, другой подход, который может сработать, - это апелляция к эго Трампа. «Мы могли бы использовать сочетание непредсказуемости Трампа с его желанием быть победителем и сделать это сильной формулой для продвижения мирного процесса в Украине», - заявил Расмуссен.

Он добавил, что Трамп должен «сказать Путину прекратить войну».

Несмотря на положительные высказывания Трампа в адрес Путина, российский диктатор не поздравил его с победой на выборах, поскольку отношения между Москвой и Вашингтоном остаются напряженными.

Расмуссен признал риск, что Трамп может свернуть военную помощь Украине, но выразил сомнение, что тот заставит украинцев принять несправедливое мирное соглашение: «Я не думаю, что он хотел бы, чтобы его изображали неудачником».

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