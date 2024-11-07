Россиянин «сдал» тайну военного аэродрома в Курске

Россиянин «сдал» тайну военного аэродрома в Курске3
- 7.11.2024, 10:10
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Важный нюанс попал на видео.
В Курске для прикрытия самолетов с военными Северной Кореи, которые должны прибыть на аэродром, установили зенитно-ракетный комплекс «Тор», однако с проблемами и засветив геолокацию. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
«На аэродроме Курска, вероятно, сегодня ждут новые борта с северными корейцами. Для их прикрытия установили зенитно-ракетный комплекс «Тор» и зарядили его ракетами», — написал Цаплиенко.
Он также прикрепил к посту видео российского военнослужащего, который рассказывает о проблемах, которые возникли с этим зенитно-ракетным комплексом, а также «светит» расположение этого ЗРК «Тор».
На видео россиянин рассказывает, что они долго не могли подключить необходимые кабели к комплексу РЛС из-за проблем с некомплектом штатного оборудования, однако в конце концов, им это удалось сделать.
«Ура, это дерьмо работает! Теперь мы под защитой. Кто что летит, давай быстро лети сюда», — говорит российский военный на видео.