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Употребляйте этот орех в течение шести недель – здоровье глаз резко улучшится

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  • 7.11.2024, 10:45
  • 9,228
Употребляйте этот орех в течение шести недель – здоровье глаз резко улучшится

Он также поддерживает работу мозга и защищает от возрастных изменений.

Этот орех укрепляет здоровье глаз из-за повышения уровня лютеина в организме. Дополнительно, он поддерживает работу мозга и защищает от возрастных изменений, пишет ТСН.

Недавно ученые из школы науки и политики питания имени Фридмана при Университете Тафтса провели исследование, результаты которого показали, если ежедневно употреблять фисташки, то эти орехи могут улучшить здоровье глаз.

Связано это с происходящим увеличением оптической плотности макулярного пигмента (MPOD) благодаря действию лютеина, являющегося растительным пигментом, содержащимся в фисташках. Он играет немаловажную роль в защите глаз от негативного воздействия синего света и даже тех повреждений, которые появляются с возрастом.

По результатам рандомизированного контролируемого исследования, употребление до 57 г фисташек в день в течение 12 недель как части здоровой диеты, привело к значительному повышению MPOD у здоровых людей среднего и пожилого возраста. Как говорят ученые, MPOD является важнейшим индикатором, указывающим на здоровье глаз. Именно этот пигмент защищает сетчатку и снижает риск появления возрастной дегенерации желтого пятна. Последняя является основной причиной слепоты в пожилом возрасте.

При этом первые результаты все участники исследования заметили уже после 6 недель регулярного употребления фисташек и этот эффект оставался в течение 12 недель, пока продолжался эксперимент. Как сказала доктор Темми Скотт, которая является исследовательской и клинической нейропсихологией и ведущим автором исследования, результаты показали, что фисташки это не только питательный перекус, но и лекарства для организма. Особенно важно употребление этих орехов для людей среднего и пожилого возраста, которые сталкиваются с повышенным риском ухудшения зрения.

Содержащийся в фисташках лютеин не только защищает сетчатку от синего света, но и действует как антиоксидант. Как объясняет доктор Скотт, участников подбирали специально под исследование. Все они имели низкое потребление базовых продуктов с лютеином. Просто добавив горсть фисташек в ежедневный рацион, они смогли получить значительное улучшение здоровья глаз.

Кроме поддержания здорового зрения, лютеин способствует улучшению работы мозга. Он способен преодолеть гематоэнцефалический барьер и помогает уменьшить окислительный стресс и воспаление. Однако следует помнить, что фисташки, как и любые орехи, достаточно калорийны. Поэтому не следует употреблять сверх рекомендованной нормы.

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