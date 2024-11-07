Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в России

Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в России2
- 7.11.2024, 13:38
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Что решили?
Глава Южной Кореи Юн Сок Йоль и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы военной помощи КНДР стране-агрессору России.
Как сообщило южнокорейское издание Yonhap Agency, политики обсудили ситуацию в Северной Корее, включая ядерные разработки, ракетные запуски и развертывание войск в РФ.
Оба лидера выразили обеспокоенность вопросами безопасности и безотлагательной ситуацией в Украине. Лидеры договорились, что личная встреча для обсуждения всех важных вопросов будет полезна. Как сообщила южнокорейская сторона, дата и место встречи должны быть согласованы в ближайшее время.
Кроме того, ожидается, что вторая администрация Трампа принесет изменения и непредсказуемость в альянс США и Южной Кореи, потенциально усиливая давление на Сеул с призывом взять на себя большую долю союзнических обязательств. По мнению экспертов, ключевым вопросом будет подход Трампа к денуклеаризации Северной Кореи и его политика войны России в Украине, куда были отправлены северокорейские войска в поддержку Москвы.