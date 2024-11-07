Крупнейшая строительная компания России оказалась на грани финансового краха 4 7.11.2024, 15:03

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По застройщику ударили резкое повышение ставки ЦБ РФ и сворачивание программ льготной ипотеки.

Резкое повышение ставки ЦБ РФ и сворачивание программ льготной ипотеки ударили по крупнейшему российскому застройщику.

Группа компаний «Самолет», которая строит жилые дома площадью 5,5 млн кв. м и имеет земельный банк почти в 50 млн кв. м, испытывает финансовые проблемы, сообщает Forbes со ссылкой на близкие к компании источники.

По их словам, из-за финансовых трудностей основной владелец «Самолета» Михаил Кенин пытается продать свою долю в компании — 31,6% акций рыночной стоимостью 26,5 млрд рублей.

«Там очень плохи дела, и продажа — это один из вариантов развития событий», — рассказал источник Forbes в компании, сопровождающей сделку. По словам других собеседников издания на девелоперском рынке, избавиться от долей в «Самолете» могут и другие его владельцы.

Имеющий офисы в 300 городах России и более 10 тысяч сотрудников в штате, «Самолет» пал жертвой дорожающих кредитов и обвального падения спроса на ипотеку. В третьем квартале его продажи рухнули на 44% в кв. метрах и на 37% в деньгах. На конец первого полугодия рентабельность «Самолета» по прибыли сжалась до ничтожных 3% (против 9% годом ранее), чистая прибыль стала меньше вдвое, а чистый долг увеличился на четверть.

Облигации «Самолета» на Московской бирже стремительно падают уже несколько месяцев: бумаги с погашением в 2027 году с конца августа потеряли 13% стоимости, причем половину — за последние две недели. Они торгуются за 83% от номинала, а их доходность взлетела до 36,3% годовых. Акции компании на торгах в четверг рухнули на 9%.

«Самолет» относится к числу системообразующих предприятий и, вероятно, спасать его придется государству, считает Янис Клюге научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. «Строительные компании будут в числе первых жертв высоких ставок в России», — добавляет он.

Следующими в очереди могут оказаться промышленные предприятия. Уже сейчас в среднем каждая пятая компания из сектора обрабатывающей промышленности испытывает сложности с погашением кредитов, подсчитал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП. В деревообработке эти доля достигает 22–24%, в производстве изделий из кожи и бумаги — 29–34%, а в судо- и авиастроении — и вовсе 57%. По оценкам ЦМАКП, в среднем на оплату процентов по долгу компаниям приходится отдавать каждый четвертый рубль прибыли — и это максимальный уровень за последние 5 лет.

Волна дефолтов из-за высоких ставок по кредитам накроет экономику в 2025 году, считают опрошенные «Эксперт РА» участники долгового рынка: 35% ждут ее во второй половине года, 27% — уже в первой, а не предвидят проблем меньшинство — лишь 18%.

Трудности с обслуживанием долга в 2025 году возникнут у компаний, которые не смогут переложить рост процентных платежей на потребителей, считает главный инвестиционный консультант ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев. При этом финансовое положение эмитентов может измениться так быстро, что рейтинговые агентства смогут только констатировать финансовую несостоятельность, полагает эксперт.

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