Генсек НАТО: Трамп подтолкнет нас тратить больше на оборону 3 7.11.2024, 15:39

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Марк Рютте

Речь идет об обязательствах союзников вкладывать более 2% ВВП.

Дональд Трамп может подтолкнуть членов НАТО тратить больше на оборону. Речь идет об обязательствах союзников вкладывать более 2% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

Журналисты спросили у генсека НАТО о том, что значит для Украины победа Дональда Трампа на выборах президента США.

«Он (Дональд Трамп, - ред.) подтолкнет нас всех тратить больше на оборону», - сказал он.

Рютте согласился с критикой Трампа в сторону Европы касательно увеличения расходов на оборону. По его мнению, критика республиканца заставила союзников НАТО тратить более 2% ВВП на военные нужды.

Рютте также заявил, что хочет работать вместе с новым президентом США, чтобы противостоять «новым опасным угрозам», связанным с вступлением Северной Кореи в войну России против Украины.

«Это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов, поскольку Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею», - предупредил генсек.

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