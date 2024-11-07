закрыть
7 ноября 2024, четверг, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО: Трамп подтолкнет нас тратить больше на оборону

3
  • 7.11.2024, 15:39
  • 1,008
Генсек НАТО: Трамп подтолкнет нас тратить больше на оборону
Марк Рютте

Речь идет об обязательствах союзников вкладывать более 2% ВВП.

Дональд Трамп может подтолкнуть членов НАТО тратить больше на оборону. Речь идет об обязательствах союзников вкладывать более 2% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

Журналисты спросили у генсека НАТО о том, что значит для Украины победа Дональда Трампа на выборах президента США.

«Он (Дональд Трамп, - ред.) подтолкнет нас всех тратить больше на оборону», - сказал он.

Рютте согласился с критикой Трампа в сторону Европы касательно увеличения расходов на оборону. По его мнению, критика республиканца заставила союзников НАТО тратить более 2% ВВП на военные нужды.

Рютте также заявил, что хочет работать вместе с новым президентом США, чтобы противостоять «новым опасным угрозам», связанным с вступлением Северной Кореи в войну России против Украины.

«Это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов, поскольку Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею», - предупредил генсек.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина
Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип