Данные 90% взрослых россиян попали в открытый доступ

Данные 90% взрослых россиян попали в открытый доступ2
- 7.11.2024, 16:35
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Пиком утечек стал прошлый год.
В открытом доступе сейчас находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России. Они попали в сеть в результате регулярных утечек. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Речь идёт об именах и фамилиях, номерах телефонов, адресах регистрации и электронной почты, а также другой паспортной информации.
По словам Кузнецова, пиком утечек данных стал 2023 год. Их основным источником он называет интернет-магазины и медицинские учреждения. Из кредитных организаций, утверждает Кузнецов, «утекает» не более 2%.
При этом в текущем году Сбербанк зафиксировал рекордное количество мошеннических звонков. Их пик пришелся на февраль-март, рассказал Кузнецов. В эти месяцы аналитики фиксировали порядка 20 миллионов попыток дозвониться до граждан России в сутки. Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6–6,5 миллиона звонков в сутки, добавил зампредседателя Сбербанка.
Учитывая эти показатели, в Сбербанке прогнозируют кражу у россиян в этом году около 250 миллиардов рублей.