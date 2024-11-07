Польша в ближайшие дни установит первые укрепления на границе с Беларусью

Польша в ближайшие дни установит первые укрепления на границе с Беларусью3
- 7.11.2024, 17:46
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Это будут фортификационные сооружения.
Польша установит первые укрепления на границе с Россией и Беларусью в ближайшие дни. Это будут фортификационные сооружения.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире радио ZET.
По его словам, первые фортификации в рамках проекта «Восточный щит» будут установлены на восточной границе Польши до дня независимости страны, 11 ноября. Косыняк-Камиш уточняет, что это будут фортификационные сооружения, препятствующие движению вражеских войск — железобетонные ежи, подготовка местности.
Министр также отметил, что Польша ускоряет процесс трансформации армии, на восточной границе усилят борьбу с беспилотниками.
«Создаются беспилотные войска. В Генштабе уже готовы создать командование беспилотных войск, весь компонент», - сказал Косиняк-Камыш.
Он заявил о необходимости вооружить войска не только воздушными дронами, но и наземными беспилотниками и подводными дронами.