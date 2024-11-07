Литва берется за белорусскую границу

Литва берется за белорусскую границу1
- 7.11.2024, 19:12
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Будут усиленные проверки.
С 11 ноября литовская таможня усилит контроль за вывозом товаров, входящих в группу риска, из ЕС.
Таможня Литвы будет осуществлять физический контроль товаров двойного назначения на белорусской границе.
«Особое внимание будет уделяться экспорту электронных товаров, таких как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты. Товары, подпадающие под действие санкционного регулирования, такие как медико-диагностическое оборудование, экспорт различных механизмов, их частей и аналогичные товары, также будут подлежать более строгому контролю», — сообщает таможня.