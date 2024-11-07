закрыть
7 ноября 2024, четверг, 20:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва берется за белорусскую границу

1
  • 7.11.2024, 19:12
  • 2,708
Литва берется за белорусскую границу

Будут усиленные проверки.

С 11 ноября литовская таможня усилит контроль за вывозом товаров, входящих в группу риска, из ЕС.

Таможня Литвы будет осуществлять физический контроль товаров двойного назначения на белорусской границе.

«Особое внимание будет уделяться экспорту электронных товаров, таких как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты. Товары, подпадающие под действие санкционного регулирования, такие как медико-диагностическое оборудование, экспорт различных механизмов, их частей и аналогичные товары, также будут подлежать более строгому контролю», — сообщает таможня.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина
Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип