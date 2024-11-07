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В Сморгони и Слониме задержаны несколько десятков человек

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  • 7.11.2024, 19:34
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В Сморгони и Слониме задержаны несколько десятков человек

Некоторые из них вернулись из-за границы.

Около 50 человек задержали в Гродненской области, пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на «Гарадзенскую Праваабарону».

В результате «зачисток» в Сморгони и Сморгонском районе пострадало не менее четырех десятков человек. Сообщается, что причины задержания людей разные: участие в протестах в 2020 году, подписки на «экстремистские» сайты и телеграм-каналы, подписи, поданные в 2020 году за альтернативных кандидатов на выборах, помощь семьям политзаключенных, получение помощи от инициатив. Задерживаются и те, кто постоянно живет в Сморгони, и те, кто вернулся из-за границы.

В отношении некоторых людей были возбуждены уголовные дела по статьям 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) и 361 УК (призывы к применению санкций или иные действия, наносящие ущерб национальной безопасности).

Кроме того, в Слониме задержаны не менее десяти человек. Некоторые уже приговорены к административному аресту на 15 суток, другим грозят уголовные дела.

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