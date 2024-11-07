В Украине ликвидирован известный российский генерал 10 7.11.2024, 20:13

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Павел Клименко

Он организовал концлагерь в Донецке.

Российский генерал Павел Клименко, командовавший 5-й донецкой мотострелковой бригадой, убит в Украине.

«Вчера погиб генерал-майор П.Ю. Клименко», — сообщил пророссийский паблик в ВКонтакте «Донбасс- сердце России».

В свою очередь, телеграм-канал «Важные истории» смог подтвердить достоверность информации о гибели российского генерала через аккаунты его сестер, которые были верифицированы редакцией канала.

«Это 13-е сообщение о гибели российских генералов на полномасштабной войне против Украины. Лишь восемь из них подтверждены властями РФ», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, Клименко организовал пыточный концлагерь в Донецке, а его бойцы до смерти запытали гражданина США, стрингера RT и бывшего участника войны в Донбассе Рассела Бентли. После убийства его труп взорвали, пытаясь замести следы.

Сейчас четверо бойцов бригады Клименко находятся под следствием по делу об убийстве Бентли. По информации его жена, они собираются подписать контракт с Минобороны РФ и уйти на войну с Украиной.

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