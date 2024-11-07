Автор идеи отключить Россию от SWIFT может возглавить Госдеп при Трампе 3 7.11.2024, 21:13

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Марко Рубио

Он называл Путина «бандитом» и «головорезом».

Победивший на президентских выборах Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост главы Госдепартамента сенатора от Флориды Марко Рубио. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сотрудника Конгресса, который присутствовал на встрече членов предвыборного штаба Трампа с конгрессменами-консерваторами.

53-летний Рубио, который является членом Сената с 2011 года, был автором многочисленных санкционных инициатив в отношении России. Еще в 2014 году, после аннексии Крыма, он требовал отключения российских банков от SWIFT, а затем выдвигал аналогичные идеи в январе 2022 года, накануне вторжения в Украину. Рубио также был инициатором персональных санкций против Путина и других высокопоставленных российских чиновников. В 2015 году он называл Путина «бандитом» и «головорезом» и настаивал на дипломатической изоляции России.

После выборов Рубио, занимающий пост зампредседателя комитета Сената по делам разведки, заявил, что война в Украине зашла «в тупик». «Украинцы были невероятно храбры и сильны. Но в конечном счёте то, что мы финансируем — это тупиковая война, которой пора положить конец», — отметил он. При этом, по словам Рубио, «не обязательно быть поклонником Путина, чтобы желать окончания войны».

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