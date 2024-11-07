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Сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине: ответ Зеленского

  • 7.11.2024, 23:13
  • 1,278
Сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине: ответ Зеленского
Владимир Зеленский

Украинский президент прокомментировал разговор с новоизбранным главой Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он верит в заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о скором завершении войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность. Об этом сказал глава Украины в рамках пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский отметил, что недавно он провел довольно хорошие разговоры с Трампом. Однако, президент Украины подчеркнул, что будущие переговоры должны быть более конкретными, и для этого необходимо подготовиться обеим сторонам.

«Относительно быстрого завершения войны - сегодня я верю, что Трамп действительно хочет быстрого решения. Хочет - это не значит, что это получится. Я без упреков. Просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с русскими, а это самый сложный враг этого века…», - объяснил президент.

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