ВСУ ликвидировали 13 российских генералов 7.11.2024, 23:55

Оккупанты теряют офицеров с большими погонами.

Россия потеряла еще одного представителя высшего командного состава в ходе вторжения в Украину: погиб генерал-майор Павел Клименко, командовавший 5-й донецкой мотострелковой бригадой, сообщает провоенный паблик «Донбасс — сердце России».

Клименко, как отмечает The Moscow times, стал уже тринадцатым генералом, погибшим после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Первым генералом российской армии, убитым в ходе войны, стал заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Суховецкий. О его гибели стало известно 1 марта 2022 года, его убил украинский снайпер в Черниговской области.

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