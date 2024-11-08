Путин поздравил Трампа с победой на выборах 8.11.2024, 3:44

И заявил, что готов ему позвонить.

Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и заявил, что готов с ним работать.

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу и готов к возобновлению контактов с избранным американским президентом. Путин также заявил, что Трамп проявил себя мужественно после покушения.

По его словам, заявления Трампа о завершении войны в Украине заслуживают внимания.

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