Путин поздравил Трампа с победой на выборах
- 8.11.2024, 3:44
И заявил, что готов ему позвонить.
Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и заявил, что готов с ним работать.
«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу и готов к возобновлению контактов с избранным американским президентом. Путин также заявил, что Трамп проявил себя мужественно после покушения.
По его словам, заявления Трампа о завершении войны в Украине заслуживают внимания.