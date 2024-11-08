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Россияне начали новую волну наступления в Курской области

  • 8.11.2024, 5:40
Россияне начали новую волну наступления в Курской области

Идут тяжелые бои.

Российские войска начали новую волну наступательных действий в Курской области. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил аналитический проект DeepState.

Отмечается, что в течение дня ситуация в Курской области обострилась, поскольку россияне активизировали наступательные действия на населенные пункты Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу.

Наибольший натиск противника удалось сдержать на большинстве направлений, однако ситуация в районе Суджи еще уточняется.

Также российские силы снова прибегли к привычной тактике — десантированию пехоты на БМП.

Аналитики проекта прогнозируют, что россияне продолжат массированные штурмы вновь прибывшими подразделениями.

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