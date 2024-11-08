Кнессет утвердил назначения нового министра обороны и нового главы МИД Израиля
- 8.11.2024, 9:14
Министры приведены к присяге.
Кнессет (парламент Израиля) на пленарном заседании вечером в четверг, 7 ноября, утвердил назначение Исраэля Каца министром обороны и назначение Гидеона Саара министром иностранных дел, сообщают «Детали».
Об этом рассказал сайт 13-го телеканала. Исраэль Кац и Гидеон Саар были приведены к присяге. Бывший глава МИД Кац займет пост министра обороны вместо Йоава Галанта, чье спорное увольнение в разгар войны вызвало массовые уличные протесты. Саар займет место Каца.