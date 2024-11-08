В Нидерландах атаковали футбольных болельщиков из Израиля 8.11.2024, 9:42

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Нападавшие кричали пропалестинские лозунги.

В Амстердаме (Нидерланды) неизвестные напали на болельщиков израильского клуба «Маккаби», который 7 ноября сыграл в рамках Лиги Европы с местным «Аяксом». Пострадали около 10 человек, пишет CNN.

Как сообщает посольство Израиля в США, сотни фанатов израильской футбольной команды «попали в засаду и подверглись нападению в Амстердаме». Все произошло, когда гости из Израиля покидали стадион после матча Лиги Европы.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что ранения получили 10 граждан, и посоветовал израильтянам в Амстердаме оставаться в своих отелях.

Саар также попросил министра иностранных дел Нидердандов Каспара Велдкампа помочь доставить израильтян из отелей в аэропорт. Туда были отправлены два спасательных самолета по приказу премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Он, к слову, уже назвал инцидент «серьезным» насилием.

⚠️ Graphic videos ⚠️



Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.



The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG — Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024

8 ноября Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, пишет телеграм-канал «Сегодня в Израиле».

Премьер-министр подчеркнул исключительную важность того, чтобы правительство Нидерландов гарантировало безопасность всех израильтян, находящихся в Нидерландах, включая пострадавших в результате этих событий.

Нетаньяху отметил, что он крайне серьезно относится к спланированному антисемитскому нападению на граждан Израиля, и попросил усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах.

В ночь на пятницу министерство иностранных дел Израиля отмечало, что в связи с инцидентом задержаны около 30 человек. Однако в их заявлении не было указано, кого именно задержали. В свою очередь, полиция Амстердама сообщала вечером 7 ноября, что усилила меры безопасности в городе, и рассказала об инциденте, как некто стащил флаг Палестины с фасада одного здания в городе.

Напомним, 7 ноября в Амстердаме в рамках 4-го тура Лиги Европы встречались «Аякс» и «Маккаби». Матч закончился со счетом 5:0 в пользу «Аякса».

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