В Нидерландах атаковали футбольных болельщиков из Израиля
- 8.11.2024, 9:42
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Нападавшие кричали пропалестинские лозунги.
В Амстердаме (Нидерланды) неизвестные напали на болельщиков израильского клуба «Маккаби», который 7 ноября сыграл в рамках Лиги Европы с местным «Аяксом». Пострадали около 10 человек, пишет CNN.
Как сообщает посольство Израиля в США, сотни фанатов израильской футбольной команды «попали в засаду и подверглись нападению в Амстердаме». Все произошло, когда гости из Израиля покидали стадион после матча Лиги Европы.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что ранения получили 10 граждан, и посоветовал израильтянам в Амстердаме оставаться в своих отелях.
Саар также попросил министра иностранных дел Нидердандов Каспара Велдкампа помочь доставить израильтян из отелей в аэропорт. Туда были отправлены два спасательных самолета по приказу премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Он, к слову, уже назвал инцидент «серьезным» насилием.
⚠️ Graphic videos ⚠️— Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024
Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.
The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG
8 ноября Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, пишет телеграм-канал «Сегодня в Израиле».
Премьер-министр подчеркнул исключительную важность того, чтобы правительство Нидерландов гарантировало безопасность всех израильтян, находящихся в Нидерландах, включая пострадавших в результате этих событий.
Нетаньяху отметил, что он крайне серьезно относится к спланированному антисемитскому нападению на граждан Израиля, и попросил усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах.
В ночь на пятницу министерство иностранных дел Израиля отмечало, что в связи с инцидентом задержаны около 30 человек. Однако в их заявлении не было указано, кого именно задержали. В свою очередь, полиция Амстердама сообщала вечером 7 ноября, что усилила меры безопасности в городе, и рассказала об инциденте, как некто стащил флаг Палестины с фасада одного здания в городе.
Напомним, 7 ноября в Амстердаме в рамках 4-го тура Лиги Европы встречались «Аякс» и «Маккаби». Матч закончился со счетом 5:0 в пользу «Аякса».