Украинский эксперт: Надо быть готовыми к тому, чтобы выдержать год без поддержки США и половины ЕС4
- 8.11.2024, 9:54
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Последствия понятны, но не надо считать, что «все пропало».
Украинский журналист, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко оценил новую международную ситуацию и дал прогноз на ближайший год:
— Уже говорил недавно на нескольких закрытых обсуждениях, скажу теперь здесь: нам надо быть готовыми к тому, чтобы выдержать год без США и без половины ЕС (в смысле поддержки вооружением и финансами, а также санкционными решениями).
Последствия понятны, хотя и не надо считать, что «все пропало».
Этого, может, и не произойдет, но быть готовыми надо всегда.
Ну и, конечно, ни о какой капитуляции и «переговорах» речь не идет – это влажные мечты врагов и «международной коалиции испуганных».
Сейчас в СМИ будет еще больше перепечаток на эти темы из западных вбросов, чем было – не обращайте внимания.