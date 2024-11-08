Украинский эксперт: Надо быть готовыми к тому, чтобы выдержать год без поддержки США и половины ЕС 4 8.11.2024, 9:54

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Андрей Клименко

Фото: qha.com.ua

Последствия понятны, но не надо считать, что «все пропало».

Украинский журналист, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко оценил новую международную ситуацию и дал прогноз на ближайший год:

— Уже говорил недавно на нескольких закрытых обсуждениях, скажу теперь здесь: нам надо быть готовыми к тому, чтобы выдержать год без США и без половины ЕС (в смысле поддержки вооружением и финансами, а также санкционными решениями).

Последствия понятны, хотя и не надо считать, что «все пропало».

Этого, может, и не произойдет, но быть готовыми надо всегда.

Ну и, конечно, ни о какой капитуляции и «переговорах» речь не идет – это влажные мечты врагов и «международной коалиции испуганных».

Сейчас в СМИ будет еще больше перепечаток на эти темы из западных вбросов, чем было – не обращайте внимания.

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