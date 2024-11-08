ГАИ устроила белорусским водителям «сюрприз» на большие выходные 2 8.11.2024, 9:55

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Стало известно, что происходит на дорогах.

Госавтоинспекция усилила контроль по пресечению грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами, особенно в темное время суток.

Повышенное внимание намерены уделить своевременному выявлению нетрезвых участников дорожного движения, отстранению от управления бесправников.

Наряды спецподразделения ДПС «Стрела» МВД проводят профилактические отработки населенных пунктов и дорог Брестской и Гродненской областей.

В праздничные и выходные дни отмечается всплеск «пьяных» ДТП, отмечают в ведомстве. В связи с этим по 11 ноября ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге». О нетрезвых водителях, пешеходах или велосипедистах предлагают сообщать по телефону 102.

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