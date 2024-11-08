Дроны-камикадзе уничтожили две вражеские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» на Луганщине
- 8.11.2024, 11:16
Видеофакт.
Операторы дронов из 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью дронов-камикадзе атаковали две российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» вблизи села Пилиповка на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. Судя по записи, один огнемет был полностью уничтожен, другой - значительно поврежден.