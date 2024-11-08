Прощание с журналистом Вадимом Довнаром пройдет в субботу в Бялой Подляске 8.11.2024, 11:44

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Белорусский журналист скончался в Польше 5 ноября.

Прощание с белорусским журналистом Вадимом Довнаром пройдет в субботу в 13:00 в Бялой Подляске (Польша), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Адрес: Zakład Pogrzebowy HADES, Aleja Jana Pawła II, 25.

Белорусский журналист Вадим Довнар скончался в Польше 5 ноября. Он тяжело болел, ему требовалась трансплантация печени.

Вадим Довнар родился в 1976 году в Минске, окончил журфак БГУ. Работал в «БДГ (Беларуская деловая газета)», на «Радыё Рацыя», в «Белорусской газете», на украинском телеканале ATR, в других изданиях. Последнее время жил в Украине. В мае 2024 года его перевезли в Польшу для лечения.

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