закрыть
8 ноября 2024, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Прощание с журналистом Вадимом Довнаром пройдет в субботу в Бялой Подляске

  • 8.11.2024, 11:44
  • 2,154
Прощание с журналистом Вадимом Довнаром пройдет в субботу в Бялой Подляске

Белорусский журналист скончался в Польше 5 ноября.

Прощание с белорусским журналистом Вадимом Довнаром пройдет в субботу в 13:00 в Бялой Подляске (Польша), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Адрес: Zakład Pogrzebowy HADES, Aleja Jana Pawła II, 25.

Белорусский журналист Вадим Довнар скончался в Польше 5 ноября. Он тяжело болел, ему требовалась трансплантация печени.

Вадим Довнар родился в 1976 году в Минске, окончил журфак БГУ. Работал в «БДГ (Беларуская деловая газета)», на «Радыё Рацыя», в «Белорусской газете», на украинском телеканале ATR, в других изданиях. Последнее время жил в Украине. В мае 2024 года его перевезли в Польшу для лечения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина