Прощание с журналистом Вадимом Довнаром пройдет в субботу в Бялой Подляске
- 8.11.2024, 11:44
- 2,154
Белорусский журналист скончался в Польше 5 ноября.
Прощание с белорусским журналистом Вадимом Довнаром пройдет в субботу в 13:00 в Бялой Подляске (Польша), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Адрес: Zakład Pogrzebowy HADES, Aleja Jana Pawła II, 25.
Белорусский журналист Вадим Довнар скончался в Польше 5 ноября. Он тяжело болел, ему требовалась трансплантация печени.
Вадим Довнар родился в 1976 году в Минске, окончил журфак БГУ. Работал в «БДГ (Беларуская деловая газета)», на «Радыё Рацыя», в «Белорусской газете», на украинском телеканале ATR, в других изданиях. Последнее время жил в Украине. В мае 2024 года его перевезли в Польшу для лечения.