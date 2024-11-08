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Фон дер Ляйен обсудила поддержку Украины с Трампом

  • 8.11.2024, 12:09
  • 2,494
Фон дер Ляйен обсудила поддержку Украины с Трампом

Президент Европейской комиссии назвала разговор «замечательным».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили оборону и Украину.

«Замечательный телефонный разговор с Дональдом Трампом сегодня, чтобы поздравить его с победой на выборах», — написала она в соцсети Х.

Президент Еврокомиссии отметила, что с нетерпением ждет укрепления связей между ЕС и США и совместной работы над решением геополитических вызовов.

«Мы обсуждали оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики», — сказала она.

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