Лукашенко не дотянет до марта? 9 8.11.2024, 12:19

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Диктатор начал сомневаться.

Александр Лукашенко во время посещения Полоцка 8 ноября раскритиковал агропромышленные показатели Витебской области.

В Полоцке диктатор поинтересовался у министра сельского хозяйства, «что будем делать с Витебской областью или в Витебской области».

«Я вас хочу предупредить: в марте, если этот «президент» останется, вы мне до сантиметра доложите (вместе с помощниками, ответственными за область, губернатором), что мы будем делать с Витебской областью. Работает Витебская область — не для праздника сказано — из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук», — заявил Лукашенко.

Напомним, что недавно Лукашенко сам признал серьезные проблемы со здоровьем.

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