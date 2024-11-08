В Амстердаме после нападения на футбольных болельщиков из Израиля задержали 57 человек 8.11.2024, 12:23

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Появились новые кадры и подробности.

Полиция в Амстердаме задержала 57 человек после масштабного нападения на израильских футбольных болельщиков на матче «Аякса» против «Маккаби», в результате чего пострадали минимум десять человек, пишет агентство Reuters в пятницу, 8 ноября.

По данным полиции Нидерландов, пропалестинские демонстранты пытались добраться до стадиона имени Йохана Кройфа, хотя город запретил им проводить там протесты.

В Сети появились видео, на которых видно, что толпы бегут по улицам и жестоко избивают мужчин. Некоторые нападавшие были в масках, кричали «Свободная Палестина» и заставляли израильтян повторять за ними.

Israel has sent 'rescue planes' to Amsterdam after locals came after and attacked numerous Israeli 'Maccabi Tel Aviv' fans for tearing down Palestinian flags, chanting "F*ck Palestine," and mocking dead children in Gaza, before the Champions' League Match against 'Ajax.'



Some… pic.twitter.com/LUPo2Kt2xy — The Cradle (@TheCradleMedia) November 8, 2024

На кадрах видно, как пострадавших после нападения оставляют лежать на земле. Также в Сети появились кадры паспортов, которые якобы были украдены у израильтян.

Всего известно об около десяти пострадавших граждан Израиля. Еще три человека числятся пропавшими без вести, сообщили в МИД Нидерландов, пишет Times of Israel.

Quand l'extrême gauche appelle à mondialiser l'intifada dans les rues d'Europe, sur le terrain ça se traduit par des pogroms antisémites comme hier à Amsterdam. L'extrême gauche est le nazisme des temps modernes... pic.twitter.com/yU3q9ADcyo — Arthur Cohen 🎗️ (@ActuPolitiqueN) November 8, 2024

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Амстердам два спасательных самолета после «крайне жестокого инцидента», направленного против израильских граждан.

Министерство национальной безопасности Израиля настоятельно призвало граждан голландского города оставаться в своих гостиничных номерах после атак.

Нападения на граждан Израиля состоялись после футбольного матча, в котором амстердамский «Аякс», традиционно считающийся еврейским клубом, победил тель-авивский Маккаби со счетом 5:0. Полиция сообщила, что болельщики спокойно покинули стадион, однако ночь в городе начались столкновения.

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