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В Амстердаме после нападения на футбольных болельщиков из Израиля задержали 57 человек

  • 8.11.2024, 12:23
  • 2,418
В Амстердаме после нападения на футбольных болельщиков из Израиля задержали 57 человек

Появились новые кадры и подробности.

Полиция в Амстердаме задержала 57 человек после масштабного нападения на израильских футбольных болельщиков на матче «Аякса» против «Маккаби», в результате чего пострадали минимум десять человек, пишет агентство Reuters в пятницу, 8 ноября.

По данным полиции Нидерландов, пропалестинские демонстранты пытались добраться до стадиона имени Йохана Кройфа, хотя город запретил им проводить там протесты.

В Сети появились видео, на которых видно, что толпы бегут по улицам и жестоко избивают мужчин. Некоторые нападавшие были в масках, кричали «Свободная Палестина» и заставляли израильтян повторять за ними.

На кадрах видно, как пострадавших после нападения оставляют лежать на земле. Также в Сети появились кадры паспортов, которые якобы были украдены у израильтян.

Всего известно об около десяти пострадавших граждан Израиля. Еще три человека числятся пропавшими без вести, сообщили в МИД Нидерландов, пишет Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Амстердам два спасательных самолета после «крайне жестокого инцидента», направленного против израильских граждан.

Министерство национальной безопасности Израиля настоятельно призвало граждан голландского города оставаться в своих гостиничных номерах после атак.

Нападения на граждан Израиля состоялись после футбольного матча, в котором амстердамский «Аякс», традиционно считающийся еврейским клубом, победил тель-авивский Маккаби со счетом 5:0. Полиция сообщила, что болельщики спокойно покинули стадион, однако ночь в городе начались столкновения.

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