Литва усиливает контроль на границе с Беларусью
- 8.11.2024, 12:30
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Стало известно, кого это коснется больше всего.
Таможня Литвы с 11 ноября усилит контроль на границе за вывозом из ЕС товаров двойного назначения.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ужесточенный контроль больше коснется фирмы-экспортеров, а не обычных путешественников.
Товарами двойного назначения считаются товары, которые могут использоваться во время боя или для производства предметов, используемых в военных целях.
«Особое внимание будет уделено электронике, такой как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты. Также будет более строгий контроль над экспортом товаров, на которые распространяются исключения из санкционного регламента, таких как медико-диагностическое оборудование, различные механизмы, их детали и аналогичные товары», — сообщает литовская таможня.