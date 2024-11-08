закрыть
8 ноября 2024, пятница, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва усиливает контроль на границе с Беларусью

  • 8.11.2024, 12:30
  • 1,164
Литва усиливает контроль на границе с Беларусью

Стало известно, кого это коснется больше всего.

Таможня Литвы с 11 ноября усилит контроль на границе за вывозом из ЕС товаров двойного назначения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ужесточенный контроль больше коснется фирмы-экспортеров, а не обычных путешественников.

Товарами двойного назначения считаются товары, которые могут использоваться во время боя или для производства предметов, используемых в военных целях.

«Особое внимание будет уделено электронике, такой как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты. Также будет более строгий контроль над экспортом товаров, на которые распространяются исключения из санкционного регламента, таких как медико-диагностическое оборудование, различные механизмы, их детали и аналогичные товары», — сообщает литовская таможня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина