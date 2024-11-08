Литва усиливает контроль на границе с Беларусью 8.11.2024, 12:30

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Стало известно, кого это коснется больше всего.

Таможня Литвы с 11 ноября усилит контроль на границе за вывозом из ЕС товаров двойного назначения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ужесточенный контроль больше коснется фирмы-экспортеров, а не обычных путешественников.

Товарами двойного назначения считаются товары, которые могут использоваться во время боя или для производства предметов, используемых в военных целях.

«Особое внимание будет уделено электронике, такой как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты. Также будет более строгий контроль над экспортом товаров, на которые распространяются исключения из санкционного регламента, таких как медико-диагностическое оборудование, различные механизмы, их детали и аналогичные товары», — сообщает литовская таможня.

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