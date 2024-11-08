Лукашенко остался «городским сумасшедшим»4
- Дмитрий Болкунец
- 8.11.2024, 13:44
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Развозя навоз по полям и критикуя «корпорации».
В американских реалиях Лукашенко, скорее всего, нашел бы себя в роли своеобразного сельского «персонажа» — работая на тракторе, развозя навоз по кукурузным полям, и по вечерам с воодушевлением критикуя «корпорации». Без бизнес-навыков и опыта работы в частном секторе, он вряд ли бы сумел построить успешную ферму или подняться до роли предпринимателя.
В теории он мог бы попытаться баллотироваться в местный совет или даже в городской парламент. Но скорее всего, ему было бы сложно преодолеть даже начальный уровень для избрания на любую должность: его коммунистические идеи и стиль навряд ли нашли бы поддержку даже на местном уровне. Так бы и остался Лукашенко одним из тех колоритных «полусумасшедших», которые встречаются в каждом американском городке — человека, которого знают все, но избрать которого не решится никто.
Дмитрий Болкунец, «Телеграм»