закрыть
8 ноября 2024, пятница, 15:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал интересный тест на математическое чутье

6
  • 8.11.2024, 14:03
  • 2,090
В Сеть попал интересный тест на математическое чутье

Возможно, вы обнаружите в себе скрытый талант.

Этот тест — отличный способ узнать, как вы справляетесь с цифрами и логическими задачами. Возможно, вы обнаружите в себе скрытый талант или, наоборот, заметите, что есть области, где требуется больше уверенности. Готовы принять вызов и посмотреть, насколько вы дружны с числами? Пройдите тест и раскройте свои математические способности!

Задача:

В классе 24 ученика, из них 1/3 обожают математику, а остальные предпочитают другие предметы. Для контрольной учитель подготовил вопросы по математике и литературе, разделив их так, чтобы по каждому предмету было по 8 вопросов. Учитель спросил у всех, сколько из них собираются решать задания по обоим предметам, и выяснил, что это четверть всех учеников. Остальные хотят выбрать только один предмет.

Сколько учеников будут решать только математические задания?

Решение можно узнать здесь.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина