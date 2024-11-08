В Сеть попал интересный тест на математическое чутье 6 8.11.2024, 14:03

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Возможно, вы обнаружите в себе скрытый талант.

Этот тест — отличный способ узнать, как вы справляетесь с цифрами и логическими задачами. Возможно, вы обнаружите в себе скрытый талант или, наоборот, заметите, что есть области, где требуется больше уверенности. Готовы принять вызов и посмотреть, насколько вы дружны с числами? Пройдите тест и раскройте свои математические способности!

Задача:

В классе 24 ученика, из них 1/3 обожают математику, а остальные предпочитают другие предметы. Для контрольной учитель подготовил вопросы по математике и литературе, разделив их так, чтобы по каждому предмету было по 8 вопросов. Учитель спросил у всех, сколько из них собираются решать задания по обоим предметам, и выяснил, что это четверть всех учеников. Остальные хотят выбрать только один предмет.

Сколько учеников будут решать только математические задания?

Решение можно узнать здесь.

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