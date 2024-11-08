Путин обиделся, что ему больше не звонят западные лидеры 6 8.11.2024, 14:32

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«Вдруг прекратили».

Лидеры Запада больше не звонят правителю России Путину. Об этом сам Путин сообщил, выступая на заседании международного дискуссионного клуба Валдай.

По словам Путина, это произошло «вдруг», хотя ранее такие звонки происходили регулярно. «Руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили», — сказал Путин.

Он добавил, что «не против возобновить диалог», если такое желание появится у западных лидеров.

«Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил и хочу ещё раз сказать: мы ничего против не имеем. Пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии», — сказал Путин.

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