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Стало известно, сколько у белорусов машин

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  • 8.11.2024, 15:01
Стало известно, сколько у белорусов машин

Количество удивляет.

Каждый третий белорус имеет в собственности автомобиль. Об этом рассказала БелТА первый заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.

Оказывается, всего в нашей стране зарегистрировано более 3 млн личных машин.

«За последние 30 лет число легковых автомобилей в собственности граждан увеличилось в 3,6 раза. Если 30 лет назад у нас каждый 12-й человек имел автомобиль, то сейчас имеет каждый третий», – сказала Кухаревич.

«Если говорить о доле продаж автомобилей отечественного производства, то она еще несколько лет назад была порядка 17%, а уже сегодня это более 50%», – сказала Елена Кухаревич.

Речь прежде всего о Belgee и Geely.

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