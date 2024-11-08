Стало известно, сколько у белорусов машин

Стало известно, сколько у белорусов машин1
- 8.11.2024, 15:01
Количество удивляет.
Каждый третий белорус имеет в собственности автомобиль. Об этом рассказала БелТА первый заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.
Оказывается, всего в нашей стране зарегистрировано более 3 млн личных машин.
«За последние 30 лет число легковых автомобилей в собственности граждан увеличилось в 3,6 раза. Если 30 лет назад у нас каждый 12-й человек имел автомобиль, то сейчас имеет каждый третий», – сказала Кухаревич.
«Если говорить о доле продаж автомобилей отечественного производства, то она еще несколько лет назад была порядка 17%, а уже сегодня это более 50%», – сказала Елена Кухаревич.
Речь прежде всего о Belgee и Geely.