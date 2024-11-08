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Российский дрон влетел в дом, где живет посол Эстонии в Киеве

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  • 8.11.2024, 15:16
  • 4,070
Российский дрон влетел в дом, где живет посол Эстонии в Киеве

Фотофакт.

В результате атаки российского дрона пострадала киевская многоэтажка, в которой живет посол Эстонии Аннели Кольк.

Об этом в пятницу сообщил в соцсети Х (Twitter) министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Министр рассказал, что вчера утром в дом, где живет эстонский дипломат, попал российский беспилотник. К счастью, она не пострадала.

«Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать», – написал глава эстонской дипломатии.

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