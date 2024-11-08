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В Польшу прилетели воздушные шары из Беларуси

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  • 8.11.2024, 15:25
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В Польшу прилетели воздушные шары из Беларуси

К ним был прикреплен груз.

В Подляском воеводстве Польши, которое граничит с Беларусью, нашли два воздушных шара. К ним были были прикреплены пакеты с контрабандными сигаретами, сообщает RMF24.

Утром в пятницу, 8 ноября, один из жителей Кольно — это небольшой город к северо-западу от Белостока — позвонил в экстренные службы. Мужчина сообщил, что увидел воздушный шар с прикрепленным к нему пакетом.

Житель города снял пакет и сам привез находку в местное отделение полиции. После проверки выяснилось, что грузом были контрабандные сигареты.

Похожий воздушный шар, как сообщает RMF24, нашли тем же утром недалеко от Шацилувок — небольшого поселка к северу от Белостока. Что внутри него, не уточняется, но предполагается, что также сигареты.

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