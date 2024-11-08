Без четырех колец: презентован необычный электрокар AUDI
- 8.11.2024, 16:32
С запасом хода 700 километров.
В Шанхае презентовали новый AUDI E. Электромобиль станет первым представителем новой линейки моделей, которые будут выпускать в Китае с середины 2025 года. О них рассказали на сайте немецкого производителя.
Китайские AUDI (название намеренно пишут большими буквами) будут производиться вместе с концерном SAIC. Примечательно, что они не будут иметь фирменной эмблемы с четырьмя кольцами.
Электромобиль AUDI E — обтекаемый спортивный универсал с аркообразной крышей, высокой оконной линией и тоненькими диодными фарами и фонарями. Узкое заднее стекло прикрыто большим спойлером. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.
В основе AUDI E лежит новая электрическая архитектура Advanced Digitized Platform.
Размеры AUDI E:
длина — 4870 мм;
ширина — 1990 мм;
высота — 1460 мм;
колесная база — 2950 мм.
В салоне на всю ширину передней панели установлен многосекционный дисплей. Мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом. Передние кресла оснащены электроприводом и разделены высокой двухуровневой консолью.
Два электромотора AUDI E суммарно развивают 775 л.с. и 800 Н∙м, что позволяет разгоняться до сотни за 3,6 с. Батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 700 км, а благодаря 800-вольтному электрооборудованию быстрая зарядка на 55% занимает всего 10 минут.