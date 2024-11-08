У Путина заметили проблемы со зрением или речью 7 8.11.2024, 18:29

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В ходе часового спича глава РФ совершил не менее 44 ошибок.

У Путина — проблемы со зрением или речью. На сессии «Валдая» в течение часового выступления глава РФ, читая по бумажке, 44 раза оговаривался, запинался и неправильно произносил слова, заметил телеграм-канал «Можем объяснить».

Выступая вчера вечером в Сочи перед экспертами международного клуба «Валдай», Путин постоянно сбивался, читая по бумажке. Запинание происходило не от усталости: уже за первые двадцать минут своего выступления Путин оговорился десять раз.

В ходе часового спича глава РФ, по подсчетам «МО» совершил 44 ошибки:

- 29 раз произносил слова дважды, поправляя себя

- 12 раз делал между словами длинные паузы

- 3 раза неверно произносил слова

Заметные оговорки Путина:

- «безвозмездно» вместо «безвозвратно»;

- «никакого учить» вместо «никого учить»;

- с трудом произнес слова «описанные тенденции»;

- с трудом произнес фразу «модель советской социалистической альтернативы»

Когда он переставал читать и говорил без бумажки, столь частых запинок не было.

Путин и прежде ошибался, но как правило в сложных фамилиях и именах коллег: ему трудно выговорить отчество казахского президента Токаева. На заседании БРИКС в Казани 23 октября Путин впервые допустил ошибку и в имени турецкого лидера Эрдогана.

Еще в 20-м году Путин признался, что регулярно проверяет остроту своего зрения. Тогда же появились сообщения о его проблемах со зрением, при том, что он не носит очки: на опубликованном снимке Путин во время официального мероприятия держит бумаги с особо крупными шрифтом (72-го кегля).

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