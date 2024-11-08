В Германии определили лучшие автомобили 2024 года

В Германии определили лучшие автомобили 2024 года9
- 8.11.2024, 18:43
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Их выбирали экспертное жюри и простые автолюбители.
В Германии объявлены лауреаты премии Goldenes Lenkrad-2024 («Золотой руль-2024»). Победителей выбрали в 14 номинациях. Об этом сообщает издание Auto Bild, которое является одним из организаторов премии.
Лучшие авто 2024 года выбирало жюри из 18 ведущих специалистов отрасли. Среди них — генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус, руководитель Volkswagen Group Оливер Блюме, гендиректор BMW Оливер Зипсе, генеральный директор Opel Флориан Хюттль.
Машины тестировали и оценивали по 17 параметрам. А вот самое красивое авто и лучшее подержанное авто выбирали простые автолюбители в интернете.
Победители премии Goldenes Lenkrad-2024:
- малый автомобиль — Mini Cooper;
- компактный класс — Volkswagen Golf 8;
- средний класс — Skoda Octavia RS Combi;
- высший средний класс — BMW 5 Series Touring;
- люкс-класс — Porsche Taycan Turbo GT;
- спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;
- семейный автомобиль — Peugeot e-5008;
- самый красивый автомобиль — Aston Martin Vantage;
- лучший подержанный автомобиль — BMW 3 Series G20;
- лучший автомобиль до 25 000 евро — Citroen C3;
- лучший автомобиль до 40 000 евро — Kia EV3;
- лучший автомобиль до 50 000 евро — Opel Grandland;
- лучшая инновация — система Mercedes Drive Pilot 95;
- самый крутой автомобиль — Tesla Cybertruck.