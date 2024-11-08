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В Германии определили лучшие автомобили 2024 года

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  • 8.11.2024, 18:43
  • 3,600
В Германии определили лучшие автомобили 2024 года

Их выбирали экспертное жюри и простые автолюбители.

В Германии объявлены лауреаты премии Goldenes Lenkrad-2024 («Золотой руль-2024»). Победителей выбрали в 14 номинациях. Об этом сообщает издание Auto Bild, которое является одним из организаторов премии.

Лучшие авто 2024 года выбирало жюри из 18 ведущих специалистов отрасли. Среди них — генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус, руководитель Volkswagen Group Оливер Блюме, гендиректор BMW Оливер Зипсе, генеральный директор Opel Флориан Хюттль.

Машины тестировали и оценивали по 17 параметрам. А вот самое красивое авто и лучшее подержанное авто выбирали простые автолюбители в интернете.

Победители премии Goldenes Lenkrad-2024:

- малый автомобиль — Mini Cooper;

- компактный класс — Volkswagen Golf 8;

- средний класс — Skoda Octavia RS Combi;

- высший средний класс — BMW 5 Series Touring;

- люкс-класс — Porsche Taycan Turbo GT;

- спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;

- семейный автомобиль — Peugeot e-5008;

- самый красивый автомобиль — Aston Martin Vantage;

- лучший подержанный автомобиль — BMW 3 Series G20;

- лучший автомобиль до 25 000 евро — Citroen C3;

- лучший автомобиль до 40 000 евро — Kia EV3;

- лучший автомобиль до 50 000 евро — Opel Grandland;

- лучшая инновация — система Mercedes Drive Pilot 95;

- самый крутой автомобиль — Tesla Cybertruck.

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