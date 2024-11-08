Мировые лидеры осудили нападение на израильских болельщиков в Амстердаме
- 8.11.2024, 19:33
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Нападения напоминают о самых темных страницах истории, заявили в Европе.
Руководители стран и правительств резко осудили нападения на футбольных болельщиков из Израиля в Амстердаме. Евреи в Европе должны чувствовать себя в безопасности, подобные атаки неприемлемы, написал в пятницу, 8 ноября, в соцсети X канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает DW.
«Сообщения о насилии в отношении израильских болельщиков в Амстердаме невыносимы. Мы не можем с этим смириться», - подчеркнул он.
Бербок: вспышка насилия против евреев нарушает все границы
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что потрясена нападением на евреев. «Кадры из Амстердама ужасны и глубоко позорны для нас в Европе», - написала она в X. По словам Бербок, «вспышка подобного насилия против евреев нарушает все границы», ей «нет оправдания». Она призвала обеспечить безопасность евреев в Европе.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил «совершенно неприемлемые антисемитские нападения на израильтян». «Я с ужасом следил за репортажами из Амстердама», - указал он в X и сообщил, что связался с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Он заверил, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.
Макрон: случившееся напоминает о самых темных страницах истории
«Насилие против израильских граждан в Амстердаме напоминает о самых темных часах в истории. Я решительно его осуждаю и выражаю сочувствие пострадавшим», - написал в X президент Франции Эмманюэль Макрон.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возмущена «отвратительными нападениями на граждан Израиля в Амстердаме». «Я решительно осуждаю эти неприемлемые действия. Антисемитизму нет места в Европе. И мы полны решимости бороться со всеми формами ненависти», - добавила она.
В УЕФА пообещали принять меры
В ООН назвали случившееся «очень тревожным». Организация глубоко обеспокоена сообщениями о столкновениях в Амстердаме, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс на пресс-конференции в Женеве. «Никто не должен подвергаться дискриминации или насилию по признаку национального, религиозного, этнического или иного происхождения. Насколько нам известно, власти начали расследование этого инцидента», - добавил он.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также осудил нападения в Амстердаме «самым решительным образом». «Мы уверены, что компетентные органы выявят и привлекут к ответственности как можно большее число лиц, ответственных за эти действия», - говорится в распространенном организацией заявлении. УЕФА также «изучит все официальные отчеты, соберет имеющиеся доказательства, оценит их и рассмотрит дальнейшие действия в соответствии со своими правилами», указывается далее.
Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о «взрыве» антисемитизма, какого «не наблюдалось уже давно». «Я легко могу себе представить, что это возрождает воспоминания о погромах», - указала она. По ее словам, Амстердаму нанесен «серьезный ущерб», «еврейская культура оказалась под реальной угрозой». Глава города выразила надежду, что подобное больше никогда не повторится, и объявила об ужесточении мер безопасности, в том числе о временном запрете на акции протеста.
Израиль: в Амстердаме произошел погром
В Израиле назвали случившееся «погромом». «Сегодня утром мы с ужасом смотрим на шокирующие кадры и видео, которые после 7 октября мы надеялись больше никогда не увидеть - антисемитский погром, который сейчас происходит против фанатов «Маккаби Тель-Авива» и израильских гражданах в сердце Амстердама», - написал в X президент Израиля Ицхак Герцог.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон также заявил о «погроме». «Это истинные лица сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Западный мир должен проснуться! ООН должна незамедлительно и ясно осудить насилие со стороны палестинцев и их сторонников. Власти Нидерландов должны сейчас же принять решительные меры против терроризма», - подчеркнул он.
Нападения на израильтян в Амстердаме
Накануне вечером люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом «Маккаби Тель-Авив» и нидерландским «Аяксом». Некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.
По различным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков в разных районах города. Полиция заявила о госпитализации пяти человек. У пострадавших — травмы от побоев и ножевые ранения. 62 человека были задержаны.
Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Нидерланды два самолета для возвращения в страну израильских граждан. Он потребовал от нидерландских властей «быстрых и решительных действий» в отношении участников беспорядков для обеспечения безопасности граждан Израиля. Находящихся в Амстердаме израильтян МИД Израиля призвал не покидать гостиницы.
Напомним, нападавшие на израильтян кричали пропалестинские лозунги.