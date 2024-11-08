США выделили Украине $1,3 млрд 8.11.2024, 20:08

На компенсацию расходов госбюджета.

Украина в ближайшие дни получит грант от США в размере $1,35 млрд на компенсацию расходов госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов после подписания грантового соглашения со Всемирным банком в рамках проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Также пакет поддержки включает 10,8 млн евро средств из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

«Привлеченные средства станут весомым вкладом в обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета Украины», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти $28 млрд и более 1,4 млрд евро бюджетной поддержки.

В рамках сотрудничества со Всемирным банком все выплаты производятся на основании ежемесячных отчетов, отдельно по каждой категории работников и получателей социальной государственной помощи.

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