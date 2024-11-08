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Парламент Чехии призвал власти Беларуси освободить политзаключенных

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  • 8.11.2024, 20:31
Парламент Чехии призвал власти Беларуси освободить политзаключенных

Также в чешском парламенте заявили, что результаты очередных «выборов» в Беларуси не могут считаться легитимными.

Комитет по международным делам парламента Чехии призвал к освобождению белорусских политзаключенных и заявил, что результаты очередных «выборов» в Беларуси не могут считаться легитимными. Об этом говорится в опубликованной 7 ноября резолюции «В поддержку несправедливо заключенных политических заключенных авторитарного режима Лукашенко в Республике Беларусь».

В резолюции комитет по международным делам призвал беларусские власти к «немедленному и безусловному освобождению лауреата Нобелевской премии мира и Премии Вацлава Гавела Алеся Беляцкого», а также других политзаключенных. В ней также призывается прекратить политические репрессии и «положить конец преследованиям демократически настроенных противников режима Александра Лукашенко в изгнании».

«Проведение президентских «выборов», назначенных на 26 января 2025 года в Республике Беларусь, в условиях, когда кандидаты на предыдущих президентских выборах, прошедших 9 августа 2020 года, все еще несправедливо заключены, является неприемлемым, и результаты этих выборов не могут считаться легитимными», — подчеркнули в комитете.

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