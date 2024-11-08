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Экс-депутат Рады Надежда Савченко служит в рядах ВСУ

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  • 8.11.2024, 20:35
  • 4,348
Экс-депутат Рады Надежда Савченко служит в рядах ВСУ
Надежда Савченко

Она командует одной из рот территориальной обороны.

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и командует одной из рот территориальной обороны, сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

«Надя Савченко командует ротой в 112 бригаде ТРО (территориальной обороны. — Прим.), а ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе», — ответил Бойко на комментарий в своем Facebok, где упомянули Савченко.

Позднее он выложил отдельный пост, в котором написал, что экс-депутат мобилизовалась в первые дни начала полномасштабной войны РФ в Украине.

Надежда Савченко была депутатом Верховной рады с 2014 по 2019 годы. Она участвовала в войне против РФ на востоке Украины.

После этого она попала в плен, а позднее — в российский СИЗО. В 2016 году в России ее приговорили к 22 годам лишения свободы. В том же году ее обменяли на двух россиян.

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