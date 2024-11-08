Украина расторгла соглашение о воздушном сообщении с Ираном 8.11.2024, 21:04

Соглашение действовало более 30 лет.

Кабинет министров в пятницу, 8 ноября, разорвал соглашение между Украиной и Ираном о воздушном сообщении. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран», – написал Мельничук.

Соглашение действовало более 30 лет, страны заключили его 9 июля 1993 года в Тегеране.

В мае 2023 года Верховная Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет. Они предусматривают запрет на выведение капитала из Украины резидентами Ирана, запрет на любой транзит, введение торговой блокады и прекращение авиасообщения.

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