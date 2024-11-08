Украина расторгла соглашение о воздушном сообщении с Ираном
- 8.11.2024, 21:04
Соглашение действовало более 30 лет.
Кабинет министров в пятницу, 8 ноября, разорвал соглашение между Украиной и Ираном о воздушном сообщении. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран», – написал Мельничук.
Соглашение действовало более 30 лет, страны заключили его 9 июля 1993 года в Тегеране.
В мае 2023 года Верховная Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет. Они предусматривают запрет на выведение капитала из Украины резидентами Ирана, запрет на любой транзит, введение торговой блокады и прекращение авиасообщения.