Продажи легковых авто в Беларуси продолжают расти 4 8.11.2024, 21:52

1,980

В октябре зафиксирован новый рекорд.

Автомобильная ассоциация «БАА» констатирует: продажи легковых машин через дилерские сети компаний продолжают расти. В октябре зафиксирован новый рекорд.

Всего за второй осенний месяц было продано почти 5000 легковых автомобилей. Это на 669 машин больше, чем в сентябре. Ежели сравнивать с октябрем 2023-го, то рост более чем в два раза.

«Локомотивом лавинообразного роста продаж традиционно являются марки Belgee и Geely, на долю которых по итогам текущего года приходится 51% продаж новых легковых автомобилей компаниями», – рассказали в ассоциации.

В структуре рынка также наблюдаются изменения. Отмечается рост реализации классов B, SUV B, SUV C и SUV D. В то же время идет снижение доли класса С.

Среди новых моделей, демонстрирующих хороший старт в октябре 2024 года, стоит отметить электрокары Geely E8 и Dongfeng Box.

В целом по итогам 10 месяцев продажи новых автомобилей уверенно приблизились к показателям аналогичных периодов 2018 и 2020 годов, преодолев объемы реализации 2021-го.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com