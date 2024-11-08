Администрация Байдена разрешила своим подрядчикам обслуживать военную технику в Украине 2 8.11.2024, 22:05

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Подробности.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение разрешить американским оборонным подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта поставленного Пентагоном оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США.

Издание называет это существенным изменением политики, направленным на помощь Украине в борьбе с Россией.

Чиновник США, говоривший на условиях анонимности, сказал, что подрядчики будут немногочисленны и будут находиться далеко от линии фронта. Они не будут участвовать в боевых действиях.

«Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное США оборудование можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения и провести техническое обслуживание по мере необходимости», — сказал чиновник.

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